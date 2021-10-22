Geride acılı bir eş ve 7 aylık kızı İkra Deren'i bıraktı! Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
Geride acılı bir eş ve 7 aylık kızı İkra Deren'i bıraktı! Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı
Eren 7 operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Burak Tortumlu, Erzurum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi ve eşi ayakta durmakta zorlanırken Tortumlu'nun 7 aylık kızını görenler duygusal anlar yaşadı.