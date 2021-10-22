Geride acılı bir eş ve 7 aylık kızı İkra Deren'i bıraktı! Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu son yolculuğuna uğurlandı

Dün Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Eren 7 operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Burak Tortumlu için memleketi Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi.