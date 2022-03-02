Tehlike çanları çalıyor! Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener, Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı! Yıllara göre deprem olasılığı verildi
Tehlike çanları çalıyor! Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener, Marmara depreminin büyüklüğünü açıkladı! Yıllara göre deprem olasılığı verildi
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara Bölgesi'nde olması beklenen depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını belirterek," Bu konuda yapılmış çok bilimsel çalışma var. Farklı senaryolar da var. Benim içinde olduğum bir grubun yapmış olduğu bir çalışma 7.2 diyor" dedi.