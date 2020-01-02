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02 Ocak Perşembe altın ne kadar?

Düğün mevsiminde herkes altın oranlarını merakla araştırıyor. Peki 02 Ocak Perşembe altın güne nasıl başlıyor? İşte tüm detaylar...
02 Ocak 2020 Perşembe 09:22

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