1, 2, 3 çocuklu asgari ücret ne kadar 2021 | Çocuk parası ne kadar 2021?

Asgari ücret yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Bu doğrultuda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 4 Aralıkta gerçekleştirdi. Toplantılar sonucunda ise vatandaş tarafından en çok merak edilen yeni senenin zammı ücretleri ne kadar etkileyecek oldu. Peki 2021 yılında çocuk parası ne kadar olacak? 1, 2, 3 çocuklu ailelerin asgari ücreti kaç TL yatacak? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar...

ASGARİ ÜCRET KİM TARAFINDAN, NASIL BELİRLENİR?

Asgari ücreti, yasalar doğrultusunda 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişilik kadroyla "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" tarafından belirleniyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en çok üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET ÇOCUK PARASI NE KADAR?

2021 yılına ilişkin ücretler henüz belirlenmemiştir. Komisyon tarafından toplantılara devam ediliyor. 2021 zamlı ücretler belirlendiğinde haberimize güncellenecektir.

Asgari geçim indirimi 2020 güncel olarak şu şekildedir: Bekarlar için 220 lira 73 kuruş olarak belirlenirken, evliler için 264 lira 87 kuruş, evli ve 1 çocuklar için 297 lira 98 kuruş, evli ve 2 çocuklular için 331 lira 9 kuruş, evli ve 3 çocuklular için ise 375 lira 23 kuruş olarak belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRET ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?

İşverenler tarafından hizmet erbabının ücret gelirlerinden kesilen gelir vergisinden mahsup edilen AGİ tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekmektedir.

İş veren tarafından ödenmez ise, ücretliye nakden ödenmeyen AGİ, işverenler tarafından haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak ve tevkif suretiyle kesilen verginin bu tutar kadar olan kısmı, muhtasar beyanname ile eksik beyan edilmiş olacaktır. Bunun sonucunda ise işverene ceazi işlem uygulanmaktadır.