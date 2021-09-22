1.5 aylık hamile eşini başından vurdu! İntihar süsü vermek için kucağına alıp dışarı çıktı! Kamera görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Çarşamba günü Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde saat 18.00 sularında meydana geldi. 17 yaşında 6 aylık bebeği olan ve 1,5 aylık hamile olan Gülseren Mamuş ve dini nikahlı eşi Suat Ö. (32) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Olay sonrası alkollü olarak evden ayrılan Suat Ö. eve ruhsatsız tabancasıyla döndü. İkili arasında tekrar yaşanan tartışma sonrası çıkan kavgada önce dışarıya bir el ateş eden Suat Ö., ikinci kez ettiği ateşte eşini başından vurarak ağır yaraladı. Daha sonra ise silah sesini duymasının ardından odasından çıkan Suat Ö.’nün kuzeni Ceylan K. Mamuş’u kanlar içerisinde yerde buldu.

VURDUKTAN SONRA KUCAĞINA ALDI, DIŞARI ÇIKTI

Ceylan K., olayın şokuyla Sergül ismindeki 6 aylık bebeği alarak odaya geçti. Suat Ö. ise tabancıyı camdan aşağı attıktan sonra ağır yaralı olan eşini kucağına alarak dışarı çıktı ve caddeye yürüdü. Daha sonra yoldan geçen Oğulcan K.'nın kullandığı taksiyi durduran Suat Ö., eşini Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

1,5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ağır yaralı olan ve kan kaybı yaşayan Gülseren Mamuş'un yolda kalbi durdu. Hastanede kalbi yeniden çalıştırılan Mamuş, beyin ölümünün gerçekleşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Genç kadına yapılan otopside 1.5 aylık hamile olduğu belirlendi.

İFADESİNDE İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Bunun üzerine Mamuş'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden kadının eşi Suat Ö. ve olay sırasında evde bulunan kuzeni Ceylan K.’nın ifadelerini aldı. Suat Ö. ise ifadesinde, Mamuş’un evde kıskançlık krizine girdikten sonra ruhsatsız tabanca ile intihar ettiğini söyledi. Ceylan K. ise olay esnasında odada bulunduğunu, 2 adet silah sesi duyduktan sonra odadan çıktığını ve Mamuş’u kanlar içerisinde yerde gördüğünü kaydetti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İfadelerin ardından olayın yaşandığı evde çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Suat Ö.’nün Mamuş’u tabancayla başından vurduğunu belirledi. Bunun üzerine yeniden ifadesi alınan Suat Ö., cinayeti itiraf etti. Evin dışına atılan tabancaya ve fişeklere polis tarafından el konulurken Suat Ö. ise cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Emniyette çeşitli suçlardan 6 adet kaydı olduğu belirlenen Suat Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Suat Ö., burada çıkartıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülseren Mamuş’un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’nda incelemelerinin tamamlanmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sarıyer Yeni Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.