1 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | Baş Belası yeni bölümüyle ATV'de
ATV'de bugün ne var? Saat 16.20'de yabancı sinema E.T ekranda olurken akşam sevilen dizi Baş Belası yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Ağüustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalı ATV'de bugün hangi dizi ve filmlerin olduğu merak ediliyor. Güne yabancı sinema Köpek Didi'nin Çiftliği ile başlayan kanalda 10.00'da Şans Kapıyı Çalınca yayınlanırken hemen ardından Baş Belası eski bölüm dizisi ekrana veriliyor. Akşam ise Baş Belası dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...
1 AĞUSTOS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Köpek Didi'nin Çiftliği (Yabancı Sinema)
10.00 Şans Kapıyı Çalınca
12.30 Baş Belası
16.20 E.T (Yabancı Sinema)
18.40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20.00 Baş Belası