1 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Yabancı sinemaIp Man 4: Final Kanal D'de
Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Konuştukça ile başlayan kanalda hemen ardından Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim başlıyor. Akşam ise aksiyon ve dram türündeki Suçlu filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 07.30'da Konuştukça ile güne başlayan kanal 09.45'te Magazin D Pazar'ı yayınlıyor. Akşam ise Başrollerinde Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones'un olduğu "Suçlu" filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
1 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI
07.30 Konuştukça
08.45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Baht Oyunu
16.30 Derinlerdeki Dehşet
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ip Man 4: Final