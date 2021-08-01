1 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Yabancı sinemaIp Man 4: Final Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 07.30'da Konuştukça ile güne başlayan kanal 09.45'te Magazin D Pazar'ı yayınlıyor. Akşam ise Başrollerinde Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones'un olduğu "Suçlu" filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07.30 Konuştukça

08.45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Baht Oyunu

16.30 Derinlerdeki Dehşet

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ip Man 4: Final