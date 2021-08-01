Resmi Gazete'de bugün (01.08.2021) | 1 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararlarıKPSS 2021 bitiş saati | 2021 KPSS sınavı saat kaçta bitecek?1 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzeti TRT 2'deKPSS sınavına girerken hangi belgeler gerekli 2021? KPSS'ye girerken gerekli evraklar 20211 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Riddick Günlükleri Show TV'de1 Ağustos 021 Pazar Star TV yayın akışı | Yerli Sinema: Öldür Beni Sevgilim Star TV'deMeteoroloji korkuttu: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak! 1 Ağustos Pazar hava durumu...1 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de1 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Yabancı sinemaIp Man 4: Final Kanal D'de
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 1 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Yabancı sinemaIp Man 4: Final Kanal D'de

1 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Yabancı sinemaIp Man 4: Final Kanal D'de

Kanal D'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Konuştukça ile başlayan kanalda hemen ardından Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim başlıyor. Akşam ise aksiyon ve dram türündeki Suçlu filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

1 Ağustos 2021 Pazar Kanal D yayın akışı | Yabancı sinemaIp Man 4: Final Kanal D'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 07.30'da Konuştukça ile güne başlayan kanal 09.45'te Magazin D Pazar'ı yayınlıyor. Akşam ise Başrollerinde Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones'un olduğu "Suçlu" filmi izleyici karşısına çıkıyor. İşte 25 Temmuz 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.30 Konuştukça

08.45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Baht Oyunu

16.30 Derinlerdeki Dehşet

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ip Man 4: Final

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT