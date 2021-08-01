1 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı | Riddick Günlükleri Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? Saat 10.00'da Pazar Sürprizi adlı magazin programı ekranda olurken 14.30'da Ne Olacak Şimdi ve hemen ardından Japon İşi izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise film tutkunlarının severek izleyeceği Riddick Günlükleri Show TV ekranlarında oluyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar Show TV yayın akışı...

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kalp Atışı

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Ne Olacak Şimdi

16.30 Japon İşi

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Riddick Günlükleri

23.15 Merkezi İstihbarat