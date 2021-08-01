1 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan TRT 1 saat 12.35'te Su Savaşları'nı ekrana veriyor. Akşam ise Dünya Hali TRT 1 ekranında oluyor. 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

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Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Saat 06.45'te Yeşil Deniz ekranlarda olurken hemen ardından Diriliş "Ertuğrul" yayınlanıyor. 13.40'ta Dünya Hali izleyici karşısına geçerken akşam ise Dünya Hali dizisi ekrana geliyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı... 1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI 04:30 İmparatoriçe Ki 06:45 Yeşil Deniz 09:35 Diriliş "Ertuğrul" 12:35 Su Savaşları 13:40 Dünya Hali (Altyazılı) 16:10 Teşkilat (Altyazılı) 19:00 Ana Haber (Canlı) 20:00 Dünya Hali (Altyazılı) 22:40 3'Te 3 trttrt1Dünya Haliyayınakışıyayınakisi