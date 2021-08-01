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1 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne İmparatoriçe Ki ile başlayan TRT 1 saat 12.35'te Su Savaşları'nı ekrana veriyor. Akşam ise Dünya Hali TRT 1 ekranında oluyor. 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

1 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı | Dünya Hali TRT 1'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TRT 1'in yayın akışı merak ediliyor. Saat 06.45'te Yeşil Deniz ekranlarda olurken hemen ardından Diriliş "Ertuğrul" yayınlanıyor. 13.40'ta Dünya Hali  izleyici karşısına geçerken akşam ise Dünya Hali dizisi  ekrana geliyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı...

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:30 İmparatoriçe Ki

06:45 Yeşil Deniz

09:35 Diriliş "Ertuğrul"

12:35 Su Savaşları

13:40 Dünya Hali (Altyazılı)

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

22:40 3'Te 3

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