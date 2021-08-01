1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzeti TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
TRT 2 yayın akışı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken hemen ardından Yeryüzleri izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri TRT 2 kanalında yayınlanıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...
1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 Opera Dünyası
05:30 Müzelerin Yıldızları
05:45 Bir Oyundan Fazlası
06:15 Randevu
06:30 Tiyatro Dünyası
07:00 Muasır
07:30 Hayat Sanat - Kolaj
08:00 Geziyorum
08:30 Kelimeler ve Şeyler
09:30 Yeryüzleri
09:45 Western: İntikam Vadisi (Vengeance Valley)
11:15 Geri Dönüşen Sanat
11:30 Evliya Çelebi
12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
13:00 Belgesel: Para
13:30 John Wilson Orkestrası: Warner Bros. Filmlerinden Müzikler (John Wilson at the BBC Proms - The Warner Brothers Story)
15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence
16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)
16:45 Aramızda Müzik Var
17:30 Sinema +
18:15 Kısa Bir Ara
18:30 Anadolu Arkeolojisi
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
20:00 Sarayın Lezzetleri
20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )
21:15 Film Önü
21:30 Yerli Sinema: Son Çıkış
23:10 Film Arkası
23:40 Destansı Kareler
23:45 John Wilson Orkestrası: Warner Bros. Filmlerinden Müzikler (John Wilson at the BBC Proms - The Warner Brothers Story)