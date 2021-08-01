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1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzeti TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzeti TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken hemen ardından Yeryüzleri izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri TRT 2 kanalında yayınlanıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Opera Dünyası

05:30 Müzelerin Yıldızları

05:45 Bir Oyundan Fazlası

06:15 Randevu

06:30 Tiyatro Dünyası

07:00 Muasır

07:30 Hayat Sanat - Kolaj

08:00 Geziyorum

08:30 Kelimeler ve Şeyler

09:30 Yeryüzleri

09:45 Western: İntikam Vadisi (Vengeance Valley)

11:15 Geri Dönüşen Sanat

11:30 Evliya Çelebi

12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

13:00 Belgesel: Para

13:30 John Wilson Orkestrası: Warner Bros. Filmlerinden Müzikler (John Wilson at the BBC Proms - The Warner Brothers Story)

15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle)

16:45 Aramızda Müzik Var

17:30 Sinema +

18:15 Kısa Bir Ara

18:30 Anadolu Arkeolojisi

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

20:00 Sarayın Lezzetleri

20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

21:15 Film Önü

21:30 Yerli Sinema: Son Çıkış

23:10 Film Arkası

23:40 Destansı Kareler

23:45 John Wilson Orkestrası: Warner Bros. Filmlerinden Müzikler (John Wilson at the BBC Proms - The Warner Brothers Story) 

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