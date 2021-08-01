1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı | Sarayın Lezzeti TRT 2'de TRT 2'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Saat 08:00'da Geziyorum ekranlarda olurken 15:00'da Yılmaz Erdoğan İle Öğrence izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı...

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TRT 2 yayın akışı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Saat 08:30'da Kelimeler ve Şeyler ekranda olurken hemen ardından Yeryüzleri izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Sarayın Lezzetleri TRT 2 kanalında yayınlanıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TRT 2 yayın akışı... 1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 Opera Dünyası 05:30 Müzelerin Yıldızları 05:45 Bir Oyundan Fazlası 06:15 Randevu 06:30 Tiyatro Dünyası 07:00 Muasır 07:30 Hayat Sanat - Kolaj 08:00 Geziyorum 08:30 Kelimeler ve Şeyler 09:30 Yeryüzleri 09:45 Western: İntikam Vadisi (Vengeance Valley) 11:15 Geri Dönüşen Sanat 11:30 Evliya Çelebi 12:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar 13:00 Belgesel: Para 13:30 John Wilson Orkestrası: Warner Bros. Filmlerinden Müzikler (John Wilson at the BBC Proms - The Warner Brothers Story) 15:00 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence 16:00 Beethoven Piyano Konçertosu ‘Jan Lisiecki’ (Beethoven Piano Concerto Cycle) 16:45 Aramızda Müzik Var 17:30 Sinema + 18:15 Kısa Bir Ara 18:30 Anadolu Arkeolojisi 19:00 Bir Resim Bir Hikaye 19:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 20:00 Sarayın Lezzetleri 20:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers ) 21:15 Film Önü 21:30 Yerli Sinema: Son Çıkış 23:10 Film Arkası 23:40 Destansı Kareler 23:45 John Wilson Orkestrası: Warner Bros. Filmlerinden Müzikler (John Wilson at the BBC Proms - The Warner Brothers Story) trt2trt2 yayın akışıyayınakışıyayınakisi