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1 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 10 Yaş Genç programını yayınlıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

1 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün ne var? Saat 06.30'da Oynat Bakalım ekranlarda olurken 10.30'da Süper 1 Takım izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başarılı yarışmacılarıyla oldukça ilgiyle izlenen program Masterchef Türkiye TV8 ekranındaki yerini alıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Oynat Bakalım

09.45 10 Yaş Genç

10.30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef Türkiye

13.30 Yerli Sinema

15.30 Yeli Sinema

18.15 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

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