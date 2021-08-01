1 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye yeni bölümüyle TV8'de Ekranların en çok izlenen kanallarından olan TV8'in yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal hemen ardından 10 Yaş Genç programını yayınlıyor. Akşam ise ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

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TV8'de bugün ne var? Saat 06.30'da Oynat Bakalım ekranlarda olurken 10.30'da Süper 1 Takım izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise başarılı yarışmacılarıyla oldukça ilgiyle izlenen program Masterchef Türkiye TV8 ekranındaki yerini alıyor. İşte 1 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı... 1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06.30 Oynat Bakalım 09.45 10 Yaş Genç 10.30 Süper 1 Takım 10.45 Masterchef Türkiye 13.30 Yerli Sinema 15.30 Yeli Sinema 18.15 Masterchef Türkiye 20.00 Masterchef Türkiye tv8yayınakışıyayınakisi