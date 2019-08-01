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1 Ağustos bugün hangi diziler var? |1 Ağustos Perşembe yayın akışı

1 Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

1 Ağustos bugün hangi diziler var? |1 Ağustos Perşembe yayın akışı

1  Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1  Ağustos Perşembe  Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

1 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 1  Ağustos Perşembe Atv, Kanal D,  FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

1 Ağustos Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Güven Bana

23.20 Kimse Bilmez

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

1 Ağustos Perşembe  KANAL D Yayın Akışı


09:30 Küçük Ağa

11:15 Magazin D yaz

12.45 Afili aşk

16:00 Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar 2

23.45 Benimle Söyle

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

1 Ağustos Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi 

18:45 STAR HABER

20:00 Benim tatlı yalanım 

22:45 Eyvah Düşüyorum

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

1 Ağustos Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Yabancı

21:45 Fi 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

1 Ağustos Perşembe  FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Yaparsın aşkım

00.15 Her Yerde Sen

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

1 Ağustos Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı 
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Güle Güle Oturun
15:45 Düğünümüz Var
19:00 Oynat Bakalım

20:00 Kolpaçino 3.Devre

22:15 Yerli Sinema

 

Bugün kanallarda neler var (Atv,Kanal D,FOX,TV8,TRT1,Show,Star 20 Aralık Cuma yayın akışı)

1 Ağustos Perşembe TRT1 Yayın Akışı


06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Yabancı Sinema "Görünmeyen Misafir"
00:15 Aileler Yarışıyor

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