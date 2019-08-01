1 Ağustos bugün hangi diziler var? |1 Ağustos Perşembe yayın akışı

1 Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

1 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

1 Ağustos Perşembe ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:30 Bir Zamanlar Çukuorova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Güven Bana

23.20 Kimse Bilmez

1 Ağustos Perşembe KANAL D Yayın Akışı



09:30 Küçük Ağa

11:15 Magazin D yaz

12.45 Afili aşk

16:00 Aşk-ı Memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar 2

23.45 Benimle Söyle

1 Ağustos Perşembe STAR TV Yayın Akışı

07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi

18:45 STAR HABER

20:00 Benim tatlı yalanım

22:45 Eyvah Düşüyorum

1 Ağustos Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Yeni Gelin

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Yabancı

21:45 Fi

1 Ağustos Perşembe FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Yaparsın Aşkım

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 Yaparsın aşkım

00.15 Her Yerde Sen

1 Ağustos Perşembe TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Güle Güle Oturun

15:45 Düğünümüz Var

19:00 Oynat Bakalım

20:00 Kolpaçino 3.Devre

22:15 Yerli Sinema

1 Ağustos Perşembe TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Yabancı Sinema "Görünmeyen Misafir"

00:15 Aileler Yarışıyor