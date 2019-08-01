1 Ağustos bugün hangi diziler var? |1 Ağustos Perşembe yayın akışı
1 Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
1 Ağustos Perşembe kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 1 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
1 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 1 Ağustos Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
1 Ağustos Perşembe ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukuorova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Güven Bana
23.20 Kimse Bilmez
1 Ağustos Perşembe KANAL D Yayın Akışı
09:30 Küçük Ağa
11:15 Magazin D yaz
12.45 Afili aşk
16:00 Aşk-ı Memnu
17:00 Yaralı Kuşlar
18:45 KANAL D ANA HABER
20:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar tekrar 2
23.45 Benimle Söyle
1 Ağustos Perşembe STAR TV Yayın Akışı
07:00 Kaderimin Yazıldığı Gün
09:45 Kiralık Aşk
12:30 NURSEL'İN KONUKLARI
15:00 Kuzgun Yerli Dizi
18:45 STAR HABER
20:00 Benim tatlı yalanım
22:45 Eyvah Düşüyorum
1 Ağustos Perşembe SHOW TV Yayın Akışı
06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Gelin Evi
15:00 Yeni Gelin
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 Yabancı
21:45 Fi
1 Ağustos Perşembe FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:15 Yasak Elma
13:45 Bir Aile hikayesi
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber
20:00 Yaparsın aşkım
00.15 Her Yerde Sen
1 Ağustos Perşembe TV8 Yayın Akışı
07:00 GÜNAYDIN DOKTOR
09:15 Gel Konuşalım /Canlı
11:00 Survivör Panoroma
13:30 Güle Güle Oturun
15:45 Düğünümüz Var
19:00 Oynat Bakalım
20:00 Kolpaçino 3.Devre
22:15 Yerli Sinema
1 Ağustos Perşembe TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Yabancı Sinema "Görünmeyen Misafir"
00:15 Aileler Yarışıyor
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