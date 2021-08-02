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  3. 2 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: İnek TRT 2'de

2 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: İnek TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 2 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Nakkaşın Fırçası ekranda olurken 10:30'da Bizim Resmimiz ekranlarda oluyor. TRT2 ekranlarında oluyor. 21:00'da ise Yabancı Sinema: İnek TRT 2 seyircisiyle buluşuyor...

2 Ağusutos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: İnek TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merakla araştırılıyor. 07:00'da Nakkaşın Fırçası yayınlanırken 09:00'da Sarayın lezzetleri ekranlarda oluyor. Hemen ardından Yılmaz Erdoğan ile Öğrence yayınlanıyor. Akşam ise yabancı sinema Unutulmuş Dizeler TRT 2 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İşte 2 Ağustos 2021 Pazartesi TRT 2 yayın akışı...

2 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Film Arkası

05:30 Murat Boncuk'la Atölye

06:00 Eskici

06:30 Tarihin Ruhu

07:00 Nakkaşın Fırçası

07:30 Karalama Defteri

08:00 Sarayın Lezzetleri

08:30 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

09:30 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

10:30 Bizim Resmimiz

11:00 Sinema +

11:50 Renkler

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat - Kolaj

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Muasır

14:00 Kısa Bir Ara

14:15 Fotoğraflar

14:30 Kelimeler ve Şeyler

15:30 Geri Dönüşen Sanat

15:45 Ahenk

16:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

17:00 Belgesel : Sayılar ( Numbers )

17:45 Randevu

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Para

19:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:30 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)

21:00 Yabancı Sinema: İnek (The Cow)

22:50 Destansı Kareler

23:00 Mim

00:00 Münih Filarmoni Orkestrası 'Bach, Çaykovski, R. Strauss, Rave' (The Odeonsplatz Concert: Münchner Philharmoniker And Valery Gergiev)

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