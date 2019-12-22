1.Amatör Kümede Futbol Ligi’nde haftanın sonuçları

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde heyecan sürüyor. 15 takımın mücadele ettiği amatör kümede yoluna kayıpsız devam eden iki takımdan Darendespor puan kaybederken, Hekimhan Girmanaspor ise bu haftayı da galibiyetle kapattı. B Grubu'nun lideri durumundaki Arapgirspor'un bay geçtiği haftada ikinci sıradaki Battalgazi Belediyespor Arguvan Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı :

Malatyagücü 1-4 Demirspor, Orduzuspor 1-2 Ataköyspor, Hekimhan Belediye 1-3 1966 Malatya Gençlik, Battalgazi Belediyespor 2-2 Arguvan Belediyespor

Sanayispor 1-1 Darendespor, Akçadağ Anka 0-2 Malatyaspor, Kale Gençlerbirliği 0-4 Hekimhan Girmana

Kaynak: İHA