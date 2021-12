Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Aralık 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Aralık 2021 Çarşamba günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

13:00

Cezayir - Sudan

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



13:00

Ç.Rizespor - Ankaraspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



15:00

Adanaspor - Kocaelispor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

A Spor



15:00

Karagümrük - Sarıyer

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Konferans Yayın

A Spor



16:00

Mısır - Lübnan

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



17:00

Alanyaspor - Osmaniyespor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



19:00

Kayserispor - Iğdırspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



19:30

Fas - Filistin

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



20:00

Parma - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



20:00

KFUM Oslo - Sogndal

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Bologna - Roma

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:30

Inter - Spezia

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



21:00

Angers - Monaco

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



21:00

Brest - St. Etienne

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



21:00

Metz - Montpellier

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



21:00

Strasbourg - Bordeaux

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



21:00

Troyes - Lorient

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



21:00

Hatayspor - Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

A Spor



21:00

Altach - Sturm Graz

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



22:00

Suudi Arabistan - Ürdün

FIFA Arab Cup

FIFA Youtube



22:00

Santa Cruz - Nacional Potosi

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:00

Feyenoord - Heracles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:30

Watford - Chelsea

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



22:30

West Ham - Brighton

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



22:30

Wolverhampton - Burnley

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



22:30

Southampton - Leicester City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



22:30

Cittadella - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Young Boys - Lugano

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



22:45

Genoa - Milan

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV



22:45

Sassuolo - Napoli

İtalya Serie A

S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV



22:45

Aberdeen - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



22:45

Dundee FC - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



22:45

Hibernian - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



22:45

St.Mirren - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



22:45

Genk - Club Brugge

Belçika Kupası

Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



23:00

Clermont - Lens

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



23:00

Lyon - Reims

Fransa Ligue 1

Bein Sports Max 1, Bilyoner TV



23:00

Nantes - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 4, Bilyoner TV



23:00

PSG - Nice

Fransa Ligue 1

Bein Sports 2, Bilyoner TV



23:00

Rennes - Lille

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



23:00

Real Madrid - Athletic Bilbao

İspanya La Liga

S Sport Plus



23:15

Aston Villa - Manchester City

İngiltere Premier Lig

A Spor, S Sport Plus



23:15

Everton - Liverpool

İngiltere Premier Lig

S Sport, S Sport Plus