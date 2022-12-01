1 Aralık 2022 günlük burç yorumu | Akrep, önyargılarından kurtul, Balık, sınır koymasını bil!

Astrolojiseverler, her gün burçlarını hangi gelişmelerin beklediğini merak ederek günlük burç yorumu aramaları yapıyor. Peki bugün burçlar bize neler söylüyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün aşk, para, aile, iş hayatında neler bekliyor? 1 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları

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1 Aralık 2022 günlük burç yorumu | Akrep, önyargılarından kurtul, Balık, sınır koymasını bil! 1

Günlük burç yorumlarına göre 1 Aralık 2022 Perşembe gününde bizi nelerin beklediğini, aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.....

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1 Aralık 2022 günlük burç yorumu | Akrep, önyargılarından kurtul, Balık, sınır koymasını bil!
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