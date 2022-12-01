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1 Aralık 2022 günlük burç yorumu | Akrep, önyargılarından kurtul, Balık, sınır koymasını bil!
Astrolojiseverler, her gün burçlarını hangi gelişmelerin beklediğini merak ederek günlük burç yorumu aramaları yapıyor. Peki bugün burçlar bize neler söylüyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını bugün aşk, para, aile, iş hayatında neler bekliyor? 1 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları
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