1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!

Sıcaklıkların bir anda hissedilir derecede düşmesi ve yağmurların görülmesinin ardından vatandaşlar, hava durumunun bugün nasıl olacağını merak ederek araştırıyor. Peki 1 Aralık 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük tahmin ve il il detaylar...

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1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!

Haftanın son günü için planlar yapan, gününü dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar günlük planlarını yapmak için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak yayınladığı hava durumu tahmin raporunu araştırıyor. Peki 1 Aralık 2022 Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? İşte il i detaylar...

1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!

1 ARALIK 2022 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ( Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Mersin, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olaylara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale’nin güney ve batısı ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatısı ile Karaman, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneli (Sinop hariç) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

RİZE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

1 Aralık 2022 Perşembe hava durumu: Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dışarı şemsiyesiz çıkmasın!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'nin kuzeyinin açıklarında fırtına, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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