1 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümde neler olacak?
FOX TV 1 Aralık Salı yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, salı akşamlarının sevilen dizisi "Baraj" yeni bölümüyle 20.00 izleyici karşısında olacak. İşte FOX TV yayın akışı...
1 Aralık Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Salı akşamlarının sevilen "Baraj" dizisinde bu hafta neler yaşanacak? Kızını kabullenecek mi? Peki dizinin yeni bölümünde neler yaşayacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte1 Aralık Salı FOX TV yayın akışı...
FOX TV 1 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Baraj
BARAJ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Nehir, Nazım’dan vazgeçtiğini aklına dinletebilse de kalbine dinletemez. Nazım’ın zorlu anında yanında olmak istese de hem onun yanında olup hem de nasıl mesafeli olacağını bilemez.
Üstelik Nazım’ın arkadaşı Hakan’ın gizemli tavırları Nehir’i rahatsız etmektedir. İstanbul’a dönmüş olmasına rağmen Tarık kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Fulya’nın şüphesinden hem de cinayet suçundan tamamen kurtulabilmek için son kez baraja dönmeye karar verir. Tarık’ın planı herkesin hayatını değiştirmek üzeredir.
BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nehir'in İstanbul'a gelmesinin ardından bir karar vermesi gereken Nazım kararını verir. Baraj 15. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Baraj 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.