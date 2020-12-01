1 Aralık FOX TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümde neler olacak ?

1 Aralık Salı FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi diziler var? Salı akşamlarının sevilen "Baraj" dizisinde bu hafta neler yaşanacak? Kızını kabullenecek mi? Peki dizinin yeni bölümünde neler yaşayacak? FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte1 Aralık Salı FOX TV yayın akışı...

FOX TV 1 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Aşk Yeniden

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Baraj

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır. Nehir, Nazım’dan vazgeçtiğini aklına dinletebilse de kalbine dinletemez. Nazım’ın zorlu anında yanında olmak istese de hem onun yanında olup hem de nasıl mesafeli olacağını bilemez.

Üstelik Nazım’ın arkadaşı Hakan’ın gizemli tavırları Nehir’i rahatsız etmektedir. İstanbul’a dönmüş olmasına rağmen Tarık kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Fulya’nın şüphesinden hem de cinayet suçundan tamamen kurtulabilmek için son kez baraja dönmeye karar verir. Tarık’ın planı herkesin hayatını değiştirmek üzeredir.

BARAJ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir'in İstanbul'a gelmesinin ardından bir karar vermesi gereken Nazım kararını verir. Baraj 15. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Baraj 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BARAJ YENİ BÖLÜM (16.BÖLÜM) FRAGMANI İZLE