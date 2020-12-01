1 Aralık Kanal D Yayın Akışı | Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

1 Aralık Salı yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün ikinci yarısında ise sevilen dizi "Hekimoğlu" izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Aralık Salı Kanal D yayın akışı...

KANAL D 1 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yatıya Misafirim Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Hekimoğlu uyku problemi yaşayan bir hastanın durumu ile ilgili ekiptekilerle beyin fırtınası yapar. Ancak Zeynep ve Emre arasındaki gerginlik gözünden kaçmaz. Hastanın problemini çözen Zeynep, Emre'ye bir bakış atar. Emre ise artık Hekimoğlu'nun acımasız mizah anlayışının kıskacı altındadır.

Karaciğer hastası bir hasta ekip arasında infiale sebep oluyor. Söyleyecekleri bir sır tüm olayların seyrini değiştirebilir. Nasıl bir karar çıkacak?

teş ve İpek arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Zeynep, gelen bir hastanın aslında bir şeyi olmadığını hastalık hastası olduğunu ve ilgi görmek için bunu yaptığını iddia ediyor. Bu durum üzerine vaka yönetimini İpek alıyor. Ateş ise onun gerçek bir hasta olduğunu kanıtlamak için hastaya içinde insülin olan bir ilaç veriyor bu şekilde nöbet geçireceğini söylüyor. İpek ve ekibini bu yolla manipüle etmeye çalışan Ateş, yine kendini riske atıyor. Peki bu defa kim haklı çıkacak?

HEKİMOĞLU SON NELER OLDU?

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek’in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek’i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek’le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep’le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali’nin, makaleyi Zeynep’ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir. Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu’na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali’nin arkadaşlığı sonlanacak mı?