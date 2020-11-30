1 Aralık Salı İSKİ su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara su kesintisi | İSKİ - İZSU - ASKİ

1 Aralık Salı tarihinde yaşanacak planlı su kesintileri, üç büyükşehir olan İzmir, İstanbul ve Ankara için resmi internet sitelerinde yayımlandı. Biz de haberimizde, kesintilerin hangi ilçe ve mahallelerde, saat kaçta yaşanacağı bilgilerini paylaştık. İşte detaylar...

1 ARALIK SALI İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da, 1 Aralık Salı 2020 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

1 ARALIK SALI ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da, 1 Aralık Salı 2020 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. ASKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.

1 ARALIK SALI İZSUSU KESİNTİSİ

İzmir'de, 1 Aralık Salı 2020 tarihinde yaşanacak planlı su kesintisi bilgisi bulunmamaktadır. İZSU'nun resmi internet sitesinde yayımlanan verilere yenisi eklendiğinde haberimiz güncellenecektir.