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1 Aralık Star TV Yayın Akışı |Gerçeğin Peşinde son bölümde neler yaşandı?

Ekranların sevilen kanalı Star TV 1 Aralık Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği program "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yer alırken, akşam ise yerli sinema filmi seyirci karşısında olacak. İşte Star TV yayın akışı...

1 Aralık Star TV Yayın Akışı |Gerçeğin Peşinde son bölümde neler yaşandı?

1 Aralık Salı Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var?  Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" program ile güne başlarken, akşam ise komedi türündeki yerli sinema filmi izleyici karşısına çıkacak . İşte 1 Aralık Salı Star TV yayın akışı...

1 Aralık Star TV Yayın Akışı |Gerçeğin Peşinde son bölümde neler yaşandı?

STAR TV 1 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20.00 Berlin Kaplanı
22.15 Sol Yanım

1 Aralık Star TV Yayın Akışı |Gerçeğin Peşinde son bölümde neler yaşandı?

GERÇEĞİN PEŞİNDE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaşanmış hikayeleri konu alan program, faili meçhul dosyaların karanlık yüzünü aydınlatacak. Kayıpların bulunacağı, ayrı kalanları kavuşacağı ve cinayetlerin ardındaki sır perdelerinin de açığa çıkacağı ‘Gerçeğin Peşinde’, izleyenleri derinden etkileyecek. Hafta içi her gün ekrana gelecek, Serap Paköz’ün sunacağı programa; uzman görüşleriyle Adli Tıp Uzmanı Taner Güven, Avukat Hasan Kocabey ve Polis Eğitmeni-Güvenlik Uzmanı Murat Aydın da katkı sağlayacak. 

Programın son bölümünde neler yaşandı, kimler yakalandı, kimler kavuştu? Son bölüme ait tüm detaylar haberimizde. Son bölüme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

GERÇEĞİN PEŞİNDE SON BÖLÜM (30 Kasım) İZLE

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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