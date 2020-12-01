1 Aralık TV8 Yayın Akışı | MasterChef son bölümde neler yaşandı?

1 Aralık Salı TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise fenomen program "Masterchef" yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 1 Aralık Salı TV8 yayın akışı...

TV8 1 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaptanlık mücadelesinin yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar karşı karşıya geldi. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılara 50 dakika süre verdi. Sürenin sonunda şefler, denedikleri profiteroller arasında Özgül, Sefa ve Emir’in yaptıklarını beğendiğini söyledi.

Kendi aralarında oylama yapan şefler kazanan ismin Özgül olduğunu açıkladı. Mavi takım kaptanı olan Özgül kırmızı takımın kaptanlığına Eray'ı seçti.

MasterChef Türkiye'nin 30 Kasım tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar yeniden yeniden kuruldu. Eray ve Özgül kırmızı ve mavi takıma güçlü buldukları isimleri seçti. MasterChef'te bu hafta takımlar şöyle kuruldu; Mavi takım kaptanı olan Özgül, Barbaros, Emir, Sefa'yı seçti. Kırmızı takım kaptanı olan Eray ise; Serhat ve Ebru'yu takımına aldı.

Haftanın kaptanı olan Özgül ve Eray düello oyununda bir kez daha mücadele verdi. Bu turda iki yarışmacı da zamanla mücadele verdi. Sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler düelloyu kazanan ismin Eray olduğunu açıkladı. Avantajın ne olduğu ise Cumartesi günü belli olacak. MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununda yemek yaparken parmağını kesen Barbaros dikiş atılması için hastaneye götürüldü. Barbaros'un yaralanması korkulu anlara neden oldu.