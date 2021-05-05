1 bira kaç promil ediyor? 1 bira kaç kalori? Kaç saatte vücuttan atılır? soruları internet mecrasında sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik.

Tam kapanma ile gelen alkol yasağının ardından tartışmalar sürerken 1 biranın kaç promlie denk geldiğini merak eden vatandaşlar konuyla ilgili bilgilere internetten bakmaya başladı. En çok aratılan soruların başında ise 1 bira kaç promil ediyor? 1 bira kaç kalori? Kaç saatte vücuttan atılır? soruları geldi. İşte bu merak edilen sorularla ilgili bilgiler...

1 BİRA KAÇ PROMİL EDİYOR?

%0,5 Alkol Oranlı 33′ lük 1 Şişe Bira: 33 Promil Eder.

%0,5 Oranlı 33′ lük 2 Şişe Bira: 69 oranında değeri vardır.

%0,5 İçki Oranlı 33′ lük 5 Şişe Bira: 1.73 Promil Eder.

%0,5 Promil 50′ lik 1 Şişe Bira: 53 oranında kandaki değer eder.

%0,5 Alkol Oranlı 50′ lik 2 Şişe Bira : 10.5 Promil Eder.

%0,5 İçki Oranlı 50′ lik 5 Şişe Bira: 2.63

%12 Alkol Oranlı 1 Kadeh Şarap: 40

%12 Promil Oranlı 3 Kadeh Şarap: 1.21 Promil Eder.

%12 İçki Oranlı 5 Kadeh Şarap: 2.02

%40 Alkol Oranlı 3 Duble Rakı, Viski, Vodka: 1.26 Promil Eder.

1 BİRA KAÇ KALORİ?

Alkollü içecekler arasında en hafif olanı biradır. Eğer sık sık bira tüketiyorsanız günlük dozunuzu kontrol etmeniz önerilir. Aşırı tüketimde bira, size kilo aldıran içeceklerden biri olabilir. Yoğun bira tüketimi sonrasında bel ve göbek çevresindeki yağlanmalarla karşılaşma riskiniz çok yüksek. Bu nedenle listede yer alan bira kalori miktarını incelemenizi öneririz:

1 adet 33 cl bira: 139 kalori

1 adet 50 cl bira: 210 kalori

1 su bardağı bira: 84 kalori

1 BİRA KAÇ SAATTE VÜCUTTAN ATILIR?

Alkolün vücuttan kaç günde atıldığını hesaplayabilmek tam olarak mümkün değildir. Öyle ki, alkol çeşidi, beraber yenilen yiyecekler, mezeler, cinsiyet, kilo, metabolizma gibi birçok unsur, alkolün vücuttan atılma süresini doğrudan etkilemektedir. Örneğin; 18 yaşındaki bir genç 1 bardak birayı 1 günde tamamen vücuttan atarken; 25 yaşındaki bir kişi 1 bardak birayı yaklaşık 10 saatten vücuttan tamamen atmaktadır.

Aç karına içilen biranın vücuttan atılması çok daha kısa sürerken, tok karına içilen alkolün vücuttan atılması biraz daha uzun sürebilmektedir. Fakat genel olarak alkolün vücuttan ve kandan tamamen atılması; temizlenmesi yaklaşık olarak 2 gün ila 3 gün sürebilmektedir. Bu süre içerisinde yapılan kontrollerde kişi alkollü görünebilmektedir. Alkol oranına bağlı olarak bu süre düşebilir ya da yükselebilir.