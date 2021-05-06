1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 6 Mayıs 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurları Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı. Son durumu merak edenler de 1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? Dolar kuru fiyatı bugün ne kadar? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR KURU FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru serbest piyasada 6 Mayıs 2021 Perşembe günü açılışta 8,3230 TL'den alınıyor, 8,3250 dan ise satılıyor. Euro kuru ise açılışta, 10,0020 TL'den alınıyor, 10,0040 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,3460 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı TL 10,0080 olarak kayıtlara geçti.

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1 DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar 6 Mayıs 2021 Perşembe gününde saat 09.28'de alışta 8,3184 TL, satışta 8,3244 TL'dir.

1 EURO KAÇ TL?

1 Euro, 6 Mayıs 2021 Perşembe gününde saat 09.28'de'de alışta 9,9983 TL, satışta 10,0133 TL'dir.

6 MAYIS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

6 Mayıs 2021 Perşembe günüde serbest piyasadaki döviz kurlarının alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.33 itibariyle aşağıdaki gibidir.

ALIŞ FİYATI SATIŞ FİYATI

ABD Doları 8,3142 8,3181

Avro 10,0061 10,0404

Sterlin 11,5813 11,5973

İsviçre Frangı 9,1145 9,1206

Japon Yeni 0,0764 0,0761

S. Arabistan Riyali 2,2137 2,2248

Norveç Kronu 0,9946 1,0006

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)