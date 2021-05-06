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1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 6 Mayıs 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları

Serbest piyasada dolar ve euro kuru, bir önceki güne kıyasla yeni güne yükselişe başladı. Dolar /TL, 8, 32 TL, euro /TL ise 10 TL'den işlem görüyor. Peki 1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

Vatandaşların yatırım araçları arasında yer alan döviz kurları Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun açıklayacağı faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı. Son durumu merak edenler de 1 Dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? Dolar kuru fiyatı bugün ne  kadar? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR KURU FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru serbest piyasada 6 Mayıs 2021 Perşembe günü açılışta 8,3230 TL'den alınıyor, 8,3250 dan ise satılıyor. Euro kuru ise  açılışta, 10,0020 TL'den alınıyor, 10,0040 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun dünkü kapanıştaki satış fiyatı 8,3460 lira oldu. Euro kurunun ise dünkü kapanışta satış fiyatı TL 10,0080  olarak kayıtlara geçti.

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1 DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar 6 Mayıs 2021 Perşembe gününde saat 09.28'de  alışta 8,3184 TL, satışta 8,3244 TL'dir.

1 EURO KAÇ TL?

1 Euro, 6 Mayıs 2021 Perşembe gününde saat 09.28'de'de alışta 9,9983 TL, satışta 10,0133 TL'dir.

6 MAYIS 2021 PERŞEMBE SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

6  Mayıs 2021 Perşembe günüde  serbest piyasadaki döviz kurlarının alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.33 itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ FİYATI          SATIŞ FİYATI

ABD Doları                         8,3142                      8,3181

Avro                                    10,0061                   10,0404

Sterlin                                 11,5813                   11,5973

İsviçre Frangı                      9,1145                     9,1206

Japon Yeni                          0,0764                     0,0761

S. Arabistan Riyali               2,2137                    2,2248

Norveç Kronu                      0,9946                   1,0006

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Tayfun Altuntaş
Editör
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