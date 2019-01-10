1 Dolar kaç TL? Dolar- euro kurunda son durum nedir? | 10 Ocak Perşembe

1 Dolar kaç TL? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar-euro ne kadar? 10 Ocak Perşembe dolar kurunda son durum haberimizde....



1 DOLAR KAÇ TL? | 10.01.2019 PERŞEMBE DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bu sabah itibariyle 5,48 TL'den işlem görüyor.

1 EURO KAÇ TL? | 10.01.2019 PERŞEMBE EURO NE KADAR?

1 Euro bu sabah itibariyle 6,33 TL'den işlem görüyor.

DOLAR UZMAN TAHMİNLERİ | DOLAR UZMAN GÖRÜŞÜ

işte dolar piyasası hakkında sektörde uzman yatırımcıların görüşleri...

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Haftaya zayıf bir görüntüyle başlayan TL, dün %1 oranında değer kaybıyla tamamlayarak negatif ayrıştı. Kur günü 5,3850 seviyesinden kapattı. Bugüne baktığımızda, cuma günü oldukça güvercin açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell’ın ardından Dolar’daki zayıflıktan destek bulan GOÜ para birimleri bu sabah zayıf; ancak bunu kar satışları olarak değerlendirmek mümkün. Halihazırda risk alma iştahı devam ederken, ABD on yıllık tahvil faizi %2,70’e yaklaşmış durumda. GOÜ para birimleriyle birlikte TL de bu sabah kısmi baskı altında. Şu aşamada, kısa vadeli 5,42 direnci önemli gözüküyor. Bu seviyenin üzerinde teknik bir yükseliş gözlemlenebilir ki bu seviyenin üzerinde 5,47 hedef olabilir. Diğer yandan, 5,42 seviyesinin kısa vadede geçilememesi durumunda 5,38 desteği kırılabilir ve 5,33 hedef olabilir. Veri gündemi açısından sakin günde dün başlayan ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmesi ile ilgili haber akışı takip edilecek.

Deniz Yatırım – Dolar Kuru USDTL Yorumu

Global ekonomiye dair bir süredir tartışma konusu olan başlıkların masadan kalkmadığı gerçeğini saklı tutarak kısa vadeli işlemlerde dış varlıklarda oluşan iyimserliğin sirayet etmesini bekliyoruz. Ancak, geçişkenlikte hafta içerisinde takip edilecek olan politik ve jeopolitik haber akışının etkisiyle bir miktar sınırlanma gözlenebilir. Asya işlemleri ve ABD endeks vadelilerinin işaret ettiği pozitif resmin açılışta yerel ve Avrupa varlıklarına sınırlı düzeyde yansımasını bekliyoruz.

Yerel hisse senetleri için geniş bantta konuştuğumuz 88000-95000 aralığının bir süre daha çalışacağını düşünüyoruz. Bant dışına çıkış eğilim açısından riskler dış varlıklar açısından toparlanma gerçekleşmeden aşağı yönlü olmaya devam edecektir. Çapraz işlemlerde (USDTRY) Türk lirası için kısa vadede 5.60 bölgesinin yükselişlerde direnç olarak öne çıkması beklentisi içerisindeyiz.

USDTRY paritesi işlemlerinde “küresel risk iştahına paralel” eğilim öngörüyoruz. 5.32-5.28 destek, 5.41-5.48 direnç konumunda.

Anadolu Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verileri sonrasında Powell’ın açıklamaları ile gelişen ülke kurlarındaki yükselişin de etkisiyle geçen haftayı 5,3322’den tamamlayan USD/TL’nin dünkü kapanışı 5,3859 olurken bu sabah işlemler 5,39’un üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor.

Paritede 5,32-5,40 bandını izliyoruz. Dün test edilen ancak kırılamayan 5,32 üzerinde TL’de değer kaybının hızlanmaması için 5,40 yukarı kırılmamalı. Bu açıdan bugün için 5,36-5,40 bandını ve bu bandın kırılımını takip edeceğiz. 5,40 üzerinde 5,42 ardından 5,45 riski oluşabilecekken 5,36 altında 5,32 yeniden test edilebilir. 5,32’nin altı şu an itibbariyle zor görünüyor.

Son Fiyat : 5,3951

Destekler : 5,38-5,36-5,32

Dirençler : 5,40-5,42-5,45

Investaz – DolarTL USDTRY Yorumu

Yükselişe Geçti / 5.2700 Önemli Destek / Günlük Değişim % 1.02

ABD Borsaları, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,42 artışla 23.531 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kazançla 2.549 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 yükselişle 6.823 puanda seyretti.

Dolar, ABD – Çin ticaret görüşmelerini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmasını beklerken üç günlük düşüşünü sonlandırdı. Bugün yurtiçi piyasaların veri açısından sakin geçeceğini söyleyebiliriz.ABD tarafında ise İthalat,İhracat ve Ticaret Dengesi ve İş imkanları Personel Değişim Oranlarını verilerini takip edeceğiz.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,3700 olarak takip edilirken düşüşleerde 5.3300 – 5.3100 – 5.2700 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5.4100 – 5.4300 – 5.4700 dirençler olarak takip edilebilir

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Dolar endeksinin 95,192 seviyesine kadar gerilemesine rağmen Dolar/TL kuru yeni haftaya alıcılı olarak başladı. Kurun 5.40 üzerinde tutunması durumunda 5.4685 ve 5.55 dirençleri ön planda olabilir. Diğer yandan 5.40 aşağısında yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 5.33 ve 5.2580 desteklerine kadar geri çekilme olabilir.

Oyak Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY 5.32 destek seviyesi… USDTRY’de 20 günlük ortalama seviyesinin bulunduğu 5.32 destek seviyesinden tepki alımları görülüyor. 5.43 üst bolinger band çizgisi ile 5.53 seviyeleri direnç, 5.32 destek seviyesinin kırılması durumunda ise 5.23 destek seviyesi olarak izlenebilir.