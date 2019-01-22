1 Dolar kaç TL? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Dolar-euro ne kadar? 22 Ocak Salı dolar kurunda son durum haberimizde....



1 DOLAR KAÇ TL? | 22.01.2019 SALI DOLAR NE KADAR?

22 Ocak sabahı dolar/TL hafif yukarı yönlü bir hareketle güne 5.3375 ile başladı.

Dolar kuru dün 5.3220 ile yaptığı kapanışın ardından 22 Ocak gününe hafif yukarı yönlü başladı. Dolar, sabah saatlerinde 5.33 TL'nin biraz üzerinde dalgalanıyor. Euro ise 6.06 TL'de

Başta Suriye cephesindeki gelişmeler, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya lideri Putin ile yapacağı görüşme çerçevesinde jeopolitik gelişmeler, yerel seçim çalışmaları ve içerideki veri akışı Türkiye'deki piyasaların odak noktasında.

Dışarıda ise Japonya ve Avrupa merkez bankaları faiz kararları ve Davos zirvesi takip ediliyor. Piyasaların gündeminde uzun süredir olan bir diğer konu da Çin ekonomisindeki yavaşlayan büyüme trendi, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı müzakereler,i ABD para politikasında Fed bölge başkanlarının yaptığı açıklamalar ve Brexit süreci var.

Hatırlanacağı üzere Çin ekonomisi 2018 yılında yüzde 6.6 ile son 20 yılın en düşük büyüme performansını sergilemişti. Bu seviye en son küresel finansal kriz süresince 2009 başında görülmüştü.

1 EURO KAÇ TL? | 22.01.2019 SALI EURO NE KADAR?

1 Euro bu sabah itibariyle 6,06 TL'den işlem görüyor.



MERKEZ BANKASI FAİZ DEĞİŞTİRMEDİ DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Piyasalarda bir süredir 5.40 üzerinde fiyatlanan dolar/TL, dünkü PPK toplantısından faizleri sabit tutulması kararıyla yeniden 5.40 altına geriledi.

TCMB'nin toplantı sonrası yaptığı açıklamada sıkı duruş ile ilgili önemli cümleleri koruması TL'ye değer kazandırdı ve hisse senetleri piyasaları da yükseldi.

Uzmanlar, Merkez Bankası karar metninin beklenenden de şahin olduğuna dikkat çekerek, 'gerekirse ilave sıkılaşma yapılabilir' vurgu nedeniyle TL'de belirgin bir yükseliş olduğuna ve Mart'ta yapılacak bir sonraki toplantıda da faiz indirim ihtimalinin azaldığının altını çizdi.

Akşam saatlerinde 5.36'lı seviyeleri gören dolar kuru, sabah saatlerinde 5.35 TL altını zorluyor. Euro ise 6.10 sınırında.

Merkez Bankası açıklamasında tam olarak şu ifadeler kullanılmıştı:

Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.





DOLAR NE OLUR? DOLAR YÜKSELİR Mİ? 22.01.2019 SALI

Bu soruya ekonomi profesörü Emre Alkin "Düşmesi anormaldi zaten" yanıtını veriyor. Sebebini de şöyle anlattı:

-Gelişmekte olan piyasalar yeni yıla iyi bir başlangıç yapmadı diyebiliriz. Özellikle ABD Ekonomisi ile ilgili bazı olumsuz beklentilerin dile getirilmesi ve buna bağlı olarak küresel ekonomiyle ilgili endişelerin konuşulmasıyla beraber Uzak Doğu'dan başlayan bir satış dalgası yaşandı. Ancak bunlar kısmı sebepler. Asıl meseleye geçeceğim.

Sanıyorum bu yıl da "alacak riski" tüm sektörlerin en önemli meselesi olmaya devam edecek. Özellikle yüksek cirolarına güvenerek uzmanlığı dışındaki sektörlerde uzun vadeli yatırımlara girişmiş olan firmalar büyük tehlike arz ediyor. Özel Sektörün toplam borcu 200 Milyar Doların biraz üzerinde. Devlette de para yok. Gizli saklı bir durum değil bu.

Tam bu aşamada Merkez Bankası'nın Olağan Üstü Genel Kurul yapması dikkatleri çekiyor elbette. Yukarıda saydıklarımızı yan yana getirdiğimizde, dövizin düşmesini beklemek hayalperestlikten öteye geçmez.

Yılbaşından bu yana yükseliyor.

Dolar kuru 2019 yılının ilk gününe 5.30'dan başlamıştı. Kur yeni yılın ilk 9 gününde 5.50 seviyelerini test eder hale geldi. Dolar kurunun yükselmesinde uluslararası piyasaların da etkisi bulunuyor.

Dünya Bankası Türkiye büyüme tahminini düşürdü IIF ekonomisti bu twiti attı

BOLTON GÖRÜŞMESİ PİYASALARI GERDİ

ABD Başkanı Trump'un özel temsilcisi Bolton, Pazar günü İsrail'de yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için yeni bir şart ortaya sürerek Türkiye'den ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerini korumayı kabul etmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Bolton'a tepkisini koydu ve randevu vermedi. Bolton dün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Suriye'den çekilme sürecine ilişkin görüşmelerde bulunduktan sonra ülkesine döndü.

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Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

Haftaya zayıf bir görüntüyle başlayan TL, dün %1 oranında değer kaybıyla tamamlayarak negatif ayrıştı. Kur günü 5,3850 seviyesinden kapattı. Bugüne baktığımızda, cuma günü oldukça güvercin açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Powell’ın ardından Dolar’daki zayıflıktan destek bulan GOÜ para birimleri bu sabah zayıf; ancak bunu kar satışları olarak değerlendirmek mümkün. Halihazırda risk alma iştahı devam ederken, ABD on yıllık tahvil faizi %2,70’e yaklaşmış durumda. GOÜ para birimleriyle birlikte TL de bu sabah kısmi baskı altında. Şu aşamada, kısa vadeli 5,42 direnci önemli gözüküyor. Bu seviyenin üzerinde teknik bir yükseliş gözlemlenebilir ki bu seviyenin üzerinde 5,47 hedef olabilir. Diğer yandan, 5,42 seviyesinin kısa vadede geçilememesi durumunda 5,38 desteği kırılabilir ve 5,33 hedef olabilir. Veri gündemi açısından sakin günde dün başlayan ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmesi ile ilgili haber akışı takip edilecek.

Deniz Yatırım – Dolar Kuru USDTL Yorumu

Global ekonomiye dair bir süredir tartışma konusu olan başlıkların masadan kalkmadığı gerçeğini saklı tutarak kısa vadeli işlemlerde dış varlıklarda oluşan iyimserliğin sirayet etmesini bekliyoruz. Ancak, geçişkenlikte hafta içerisinde takip edilecek olan politik ve jeopolitik haber akışının etkisiyle bir miktar sınırlanma gözlenebilir. Asya işlemleri ve ABD endeks vadelilerinin işaret ettiği pozitif resmin açılışta yerel ve Avrupa varlıklarına sınırlı düzeyde yansımasını bekliyoruz.

Yerel hisse senetleri için geniş bantta konuştuğumuz 88000-95000 aralığının bir süre daha çalışacağını düşünüyoruz. Bant dışına çıkış eğilim açısından riskler dış varlıklar açısından toparlanma gerçekleşmeden aşağı yönlü olmaya devam edecektir. Çapraz işlemlerde (USDTRY) Türk lirası için kısa vadede 5.60 bölgesinin yükselişlerde direnç olarak öne çıkması beklentisi içerisindeyiz.

USDTRY paritesi işlemlerinde “küresel risk iştahına paralel” eğilim öngörüyoruz. 5.32-5.28 destek, 5.41-5.48 direnç konumunda.

Anadolu Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Beklentilerin üzerinde gelen ABD istihdam verileri sonrasında Powell’ın açıklamaları ile gelişen ülke kurlarındaki yükselişin de etkisiyle geçen haftayı 5,3322’den tamamlayan USD/TL’nin dünkü kapanışı 5,3859 olurken bu sabah işlemler 5,39’un üzerinde gerçekleşmeye devam ediyor.

Paritede 5,32-5,40 bandını izliyoruz. Dün test edilen ancak kırılamayan 5,32 üzerinde TL’de değer kaybının hızlanmaması için 5,40 yukarı kırılmamalı. Bu açıdan bugün için 5,36-5,40 bandını ve bu bandın kırılımını takip edeceğiz. 5,40 üzerinde 5,42 ardından 5,45 riski oluşabilecekken 5,36 altında 5,32 yeniden test edilebilir. 5,32’nin altı şu an itibbariyle zor görünüyor.

Son Fiyat : 5,3951

Destekler : 5,38-5,36-5,32

Dirençler : 5,40-5,42-5,45

Investaz – DolarTL USDTRY Yorumu

Yükselişe Geçti / 5.2700 Önemli Destek / Günlük Değişim % 1.02

ABD Borsaları, günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,42 artışla 23.531 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kazançla 2.549 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,26 yükselişle 6.823 puanda seyretti.

Dolar, ABD – Çin ticaret görüşmelerini ve ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşmasını beklerken üç günlük düşüşünü sonlandırdı. Bugün yurtiçi piyasaların veri açısından sakin geçeceğini söyleyebiliriz.ABD tarafında ise İthalat,İhracat ve Ticaret Dengesi ve İş imkanları Personel Değişim Oranlarını verilerini takip edeceğiz.

Dört saatlik grafikte hareketli ortalamaların altında fiyatlanan kurda günlük pivot noktası 5,3700 olarak takip edilirken düşüşleerde 5.3300 – 5.3100 – 5.2700 destekler olarak takip edilebilir. Yükselişlerde 5.4100 – 5.4300 – 5.4700 dirençler olarak takip edilebilir

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Dolar endeksinin 95,192 seviyesine kadar gerilemesine rağmen Dolar/TL kuru yeni haftaya alıcılı olarak başladı. Kurun 5.40 üzerinde tutunması durumunda 5.4685 ve 5.55 dirençleri ön planda olabilir. Diğer yandan 5.40 aşağısında yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 5.33 ve 5.2580 desteklerine kadar geri çekilme olabilir.

Oyak Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY 5.32 destek seviyesi… USDTRY’de 20 günlük ortalama seviyesinin bulunduğu 5.32 destek seviyesinden tepki alımları görülüyor. 5.43 üst bolinger band çizgisi ile 5.53 seviyeleri direnç, 5.32 destek seviyesinin kırılması durumunda ise 5.23 destek seviyesi olarak izlenebilir.