1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

Dolar kurunun değeri ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu kapsamda Dolar'ın hangi ülkede değerli olduğu merak konusu oluyor. Peki 1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi...

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1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

Küresel piyasalarda en çok kullanılan para birimi olan Dolar, tüm dünyayı etkilemektedir. Özellikle bazı ülkelerde değeri bir hayli fazla olan Dolar kuru, neredeyse servet değerindedir. Bu kapsamda Dolar kurunun hangi ülkelerde değerli olduğunu merak edenler 1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? sorusuna yanıt arıyor. İşte İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi...

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

DOLAR NEDİR?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları, 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. Dünya ticareti üzerinde en yaygın kullanılan para birimi olmasıyla da bilinir.

1 DOLAR'IN EN DEĞERLİ OLDUĞU ÜLKE NERESİ?

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler genel olarak ABD'nin ambargo uyguladığı ülkelerdir. Bu ülkelerden biri olan Kamboçya'da Dolar yaklaşık olarak 4058 Kamboçya Rieline karşılık geliyor.

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

İŞTE DOLAR'IN EN DEĞERLİ OLDUĞU ÜLKELER 2022 LİSTESİ

Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler sırasında da ilk sırayı Kamboçya yer alıyor.

İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler sıralaması

1- Kamboçya Rieli

1 Dolar yaklaşık olarak 4058 Kamboçya Rieline tekabül ediyor.

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

2- Paraguay Guaranisi

1 Dolar yaklaşık olarak 7055 Paraguay Guaranisi yapıyor.

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

3- Gine Cumhuriyeti Frangı

9036 Gine Frangı sadece 1 Dolar ediyor.

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

4- Laos Kipi

1 Dolar yaklaşık olarak 11298 Laos Kipi’ne tekabül ediyor.

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

5- Vietnam Dongu

22650 Vietnam Dongu sadece 1 Dolar’a karşılık geliyor.

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

6- İran Riyali

42.275 Riyal yaklaşık olarak 1 Dolar’a tekabül ediyor.

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

7- Venezuela Bolivarı

456.887 Bolivar 1 ABD dolarına karşılık geliyor.

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

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