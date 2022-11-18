1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi

Küresel piyasalarda en çok kullanılan para birimi olan Dolar, tüm dünyayı etkilemektedir. Özellikle bazı ülkelerde değeri bir hayli fazla olan Dolar kuru, neredeyse servet değerindedir. Bu kapsamda Dolar kurunun hangi ülkelerde değerli olduğunu merak edenler 1 Dolar'ın en değerli olduğu ülke neresi? sorusuna yanıt arıyor. İşte İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler 2022 listesi...

DOLAR NEDİR?

Amerikan doları veya Birleşik Devletler doları, 1792 Para Yasası ile yürürlüğe girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. Dünya ticareti üzerinde en yaygın kullanılan para birimi olmasıyla da bilinir.

Haberin Devamı

1 DOLAR'IN EN DEĞERLİ OLDUĞU ÜLKE NERESİ?

1 Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler genel olarak ABD'nin ambargo uyguladığı ülkelerdir. Bu ülkelerden biri olan Kamboçya'da Dolar yaklaşık olarak 4058 Kamboçya Rieline karşılık geliyor.

İŞTE DOLAR'IN EN DEĞERLİ OLDUĞU ÜLKELER 2022 LİSTESİ

Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler sırasında da ilk sırayı Kamboçya yer alıyor.

İşte Dolar'ın en değerli olduğu ülkeler sıralaması

1- Kamboçya Rieli

1 Dolar yaklaşık olarak 4058 Kamboçya Rieline tekabül ediyor.

2- Paraguay Guaranisi

1 Dolar yaklaşık olarak 7055 Paraguay Guaranisi yapıyor.

Haberin Devamı

3- Gine Cumhuriyeti Frangı

9036 Gine Frangı sadece 1 Dolar ediyor.

4- Laos Kipi

1 Dolar yaklaşık olarak 11298 Laos Kipi’ne tekabül ediyor.

5- Vietnam Dongu

22650 Vietnam Dongu sadece 1 Dolar’a karşılık geliyor.

6- İran Riyali

42.275 Riyal yaklaşık olarak 1 Dolar’a tekabül ediyor.

7- Venezuela Bolivarı

456.887 Bolivar 1 ABD dolarına karşılık geliyor.