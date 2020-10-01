Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı internet üzerinden çokça bakılmaya başlandı. Bizde bu kararları haberimizde derledik. İşte 1 Ekim 2020 tarihli ve 31261 sayılı Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Silifke-Mut Devlet Yolunun 11+500.00-12+000.00 Kilometreleri Arasında Meydana Gelen Heyelan Sonrasında Bölgedeki Çalışmaların Bir An Önce Tamamlanarak Yolun Trafiğe Açılması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3035) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

Hatay İli, Antakya İlçesi, General Şükrü Kanatlı Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Tarihi Önemi Haiz Bazı Yapıların Turizme Kazandırılması Amacıyla Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3036) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

YÖNETMELİKLER

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 Tarihli ve 9579, 9580 ve 9581 Sayılı Kararları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 22/7/2020 Tarihli ve 2017/28013 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.