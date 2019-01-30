Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk etabı Mersin'de yapılacak. Yarışlar dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'nın bir bölümü 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2019 Yılı Sezon Açılış 1. Etap Türkiye Bisiklet Şampiyonası Mersin'de yapılacak. 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışlara Türkiye genelinden yaklaşık 500 sporcu katılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılacak

Bisiklet Şampiyonası dolayısıyla Adnan Menderes Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapatılacak. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 31 Ocak-2 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası sebebiyle Yenişehir İlçesi Adnan Menderes Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Alt Kavşağı arası 07.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Vatandaşları uyaran Emniyet Müdürlüğü, "Vatandaşlarımızın alternatif olarak GMK Bulvarı, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, 3. Çevre Yolu, İstemihan Talay Bulvarı ve otoyolu kullanmaları ile trafiğe kapatılan güzergaha araç park etmemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA