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  3. 1 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema: Venom: Zehirli Öfke TV'de ilk kez ATV'de

1 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema: Venom: Zehirli Öfke TV'de ilk kez ATV'de

ATV'nin yayın akışı TV izleyenler tarafından merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen sonrasında ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izleyiciyle buluşturuyor. Akşam TV'de ilk kez yayınlanacak olan Venom: Zehirli Öfke ekranlara geliyor. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

1 Eylül 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Yabancı Sinema: Venom: Zehirli Öfke TV'de ilk kez ATV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan kanal hemen ardından Müge anlı ile Tatlı Serti' ekrana veriyor.  Saat 14.00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranlarda olurken, 16.20'de Esra Erol'da programı sevenleriyle buluşuyor. Akşam ise TV'de ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak olan Venom: Zehirli Öfke filmi izleyici karşısına geçiyor. İşte 1 Eylül  2021 Çarşamba ATV yayın akışı...

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Venom: Zehirli Öfke

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