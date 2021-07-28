1 Eylül 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Filenin Sultanları tarih yazıyor!1 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | GökdelenTV'de ilk kez Kanal D'de !1 Eylül 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı |Yerli Sinema: Bana Masal Anlatma Star TV'de1 Eylül 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV'de1 Eylül 2021 Çarşamba TV8 yayın akışı | Masterchef Türkiye TV8'deBİM 1 Eylül 2021 aktüel kataloğu | Kozmetik ürünlerde haftanın önerilerini kaçırmayın!1 Eylül 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Aile Arasında Show TV'de1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı |Yerli Sinema: Araf TRT 2'de1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" yeni bölümüyle TRT 1'de
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Eylül 2021 Çarşamba gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

11:00
TFF Seminer
Özel Yayın
Smart Spor 2, Spor Smart 2

13:00
Avusturya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı
Yayın Yok

13:00
Cerezo Osaka - Gamba Osaka
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

13:00
Nagoya - Kashima Antlers
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

13:00
Sapporo - Tokyo
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

13:00
Urawa - Kawasaki Frontale
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

14:00
Mechelen - Willem II
Hazırlık Maçı
Willem 2 Youtube

16:00
Orta Afrika Cumhuriyeti - Yeşil Burun Adaları
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

17:00
Kazakistan - Ukrayna
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

18:30
Mikkeli - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
VPS - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV

19:00
Finlandiya - Galler
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

19:00
Gine Bissau - Gine
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Senegal - Togo
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Hırvatistan - Galler
U19 Hazırlık Maçı
Galler Youtube

21:45
Türkiye - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1

21:45
Danimarka - İskoçya
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Fransa - Bosna Hersek
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
Letonya - Cebelitarık
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Norveç - Hollanda
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Portekiz - İrlanda
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Rusya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
İsviçre - Yunanistan
Hazırlık Maçı
Yayın Yok

21:45
Lüksemburg - Azerbaycan
2022 Dünya Kupası Eleme
CBC Sport

22:00
Libya - Gabon
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Mali - Ruanda
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Mısır - Angola
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

23:30
Coquimbo Unido - Everton DV
Şili Kupası Yarı Final
Bilyoner

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2066
1419
146
131
224
405
1337
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
1 Yorum