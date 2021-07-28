1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
1 Eylül 2021 Çarşamba gününün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...
Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
11:00
TFF Seminer
Özel Yayın
Smart Spor 2, Spor Smart 2
13:00
Avusturya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı
Yayın Yok
13:00
Cerezo Osaka - Gamba Osaka
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
13:00
Nagoya - Kashima Antlers
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
13:00
Sapporo - Tokyo
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
13:00
Urawa - Kawasaki Frontale
Japonya Lig Kupası
Bilyoner TV
13:00
Jeonbuk - Pohang
Güney Kore K-League
Bilyoner TV
14:00
Mechelen - Willem II
Hazırlık Maçı
Willem 2 Youtube
16:00
Orta Afrika Cumhuriyeti - Yeşil Burun Adaları
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
17:00
Kazakistan - Ukrayna
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
18:30
Mikkeli - PK 35
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
18:30
VPS - TPS Turku
Finlandiya 2. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Finlandiya - Galler
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus
19:00
Gine Bissau - Gine
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Senegal - Togo
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
19:00
Hırvatistan - Galler
U19 Hazırlık Maçı
Galler Youtube
21:45
Türkiye - Karadağ
2022 Dünya Kupası Eleme
TRT 1
21:45
Danimarka - İskoçya
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Fransa - Bosna Hersek
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport
21:45
Letonya - Cebelitarık
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Norveç - Hollanda
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
21:45
Portekiz - İrlanda
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
Rusya - Hırvatistan
2022 Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv
21:45
İsviçre - Yunanistan
Hazırlık Maçı
Yayın Yok
21:45
Lüksemburg - Azerbaycan
2022 Dünya Kupası Eleme
CBC Sport
22:00
Libya - Gabon
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Mali - Ruanda
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
22:00
Mısır - Angola
2022 Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube
23:30
Coquimbo Unido - Everton DV
Şili Kupası Yarı Final
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