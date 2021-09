Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 1 Eylül 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Eylül 2021 Çarşamba oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

11:00

TFF Seminer

Özel Yayın

Smart Spor 2, Spor Smart 2



13:00

Avusturya - Türkiye

U19 Hazırlık Maçı

Yayın Yok



13:00

Cerezo Osaka - Gamba Osaka

Japonya Lig Kupası

Bilyoner TV



13:00

Nagoya - Kashima Antlers

Japonya Lig Kupası

Bilyoner TV



13:00

Sapporo - Tokyo

Japonya Lig Kupası

Bilyoner TV

13:00

Urawa - Kawasaki Frontale

Japonya Lig Kupası

Bilyoner TV



13:00

Jeonbuk - Pohang

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



14:00

Mechelen - Willem II

Hazırlık Maçı

Willem 2 Youtube



16:00

Orta Afrika Cumhuriyeti - Yeşil Burun Adaları

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



17:00

Kazakistan - Ukrayna

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

18:30

Mikkeli - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV

18:30

VPS - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



19:00

Finlandiya - Galler

Hazırlık Maçı

S Sport 2, S Sport Plus



19:00

Gine Bissau - Gine

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Senegal - Togo

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



19:00

Hırvatistan - Galler

U19 Hazırlık Maçı

Galler Youtube



21:45

Türkiye - Karadağ

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT 1



21:45

Danimarka - İskoçya

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



21:45

Fransa - Bosna Hersek

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport



21:45

Letonya - Cebelitarık

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



21:45

Norveç - Hollanda

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



21:45

Portekiz - İrlanda

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



21:45

Rusya - Hırvatistan

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv



21:45

İsviçre - Yunanistan

Hazırlık Maçı

Yayın Yok



21:45

Lüksemburg - Azerbaycan

2022 Dünya Kupası Eleme

CBC Sport



22:00

Libya - Gabon

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



22:00

Mali - Ruanda

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



22:00

Mısır - Angola

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube



23:30

Coquimbo Unido - Everton DV

Şili Kupası Yarı Final

Bilyoner