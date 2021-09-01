1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" yeni bölümüyle TRT 1'de
TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor.Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1 akşam Seneye Bu Zamanlar'ı ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? 09.10'da Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. Akşam saatler 21.40'ı gösterdiğinde 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" izleyiciyle buluşacak. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)
09:10 Kalk Gidelim
12:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)
16:10 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seneye Bu Zamanlar
21:40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ"
23:35 Dünya Hali (Altyazılı)