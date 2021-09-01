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  3. 1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" yeni bölümüyle TRT 1'de

1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne olduğu merak ediliyor.Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan TRT 1 akşam Seneye Bu Zamanlar'ı ekrana veriyor. Dizinin hemen sonrasında 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" TRT 1 ekranlarında olacak. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? 09.10'da Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. Akşam saatler 21.40'ı gösterdiğinde 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" izleyiciyle buluşacak. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

09:10 Kalk Gidelim

12:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seneye Bu Zamanlar

21:40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ"

23:35 Dünya Hali (Altyazılı)

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