1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" yeni bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? 09.10'da Kalk Gidelim ekranda olurken hemen ardından Benim Adım Melek izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise Seneye Bu Zamanlar yeni bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alıyor. Akşam saatler 21.40'ı gösterdiğinde 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ" izleyiciyle buluşacak. İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:10 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

09:10 Kalk Gidelim

12:40 Benim Adım Melek (Altyazılı)

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seneye Bu Zamanlar

21:40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Karadağ"

23:35 Dünya Hali (Altyazılı)