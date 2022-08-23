1 Eylül 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

1 Eylül 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Vatandaşlar 'Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?' sorularını araştırıyor. İşte 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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1 Eylül 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

1 Eylül 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğunda Android TV, Fakir Saç Düzleştirici, Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı gibi pek çok ürün yer aldı. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 1 Eylül 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu!

1 Eylül 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

1 EYLÜL 2022 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

55'' Android TV 6.299 TL
43'' Android TV 3.999 TL
Fakir Buharlı Ütü 449 TL
Fakir Saç Düzleştirici 179 TL
KeySmart Baskül 139 TL
Manikür Pedikür Nasır Sökücü Cihazı 109 TL
Elektronik Tırnak Bakım Seti 109 TL
Oje Kurutucu 69 TL
Elektronik Kaş Düzeltme Cihazı 59 TL
Kafa Masaj Aleti 19.50 TL
Göz Masaj Aleti 24.50 TL

1 Eylül 2022 BİM Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta BİM'de neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 389 TL
Heifer Işıklı Kettle 249 TL
LAV Tokyo Meşrubat Bardağı 34.50 TL
Paşabahçe Azur Sürahi 54.50 TL
Ortadan Açılır Çöp Kovası 14.50 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler 7.75 TL

Newoman Laptop Çantası 219 TL
Tablet Çantası 39 TL
Hobi Yumak 16.50 TL
Oyuncak Evcil Hayvan Seti 64.50 TL
Koparmalı Boyama Kitabı 14.50 TL
Rafadan Tayfa Renkli 6'lı Balon 8.75 TL

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