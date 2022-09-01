1 Eylül Perşembe hava durumu: Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde kısa süreli yağışlar bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Ankara'nın kuzeybatı çevreleri ile Eskişehir'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 36°C

Parçalı bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tokat çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 35°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık