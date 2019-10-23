1 Gram altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL - 23 Ekim 2019

Altın fiyatları 23 Ekim Çarşamba günü yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor.

Peki, 1 Gram altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 23 Ekim canlı altın fiyatları....

Kapalıçarşı’dan alınan son verilere göre 1 Gram Altın alış 277,5200 Türk Lirası, satış ise 277,5770 Türk Lirası'dir.

1 Gram altın fiyatı ne kadar, gram altın kaç TL

1 Gram Altın karşılığında 277,5770 Türk Lirası alınabilmektedir. Kur fiyatı ile ilgili son güncelleme 23.10.2019 - 10:41 tarihinde yapılmıştır. Gram Altın bir önceki güne göre yüzde -0,1108 değişim gösterdi.

Bir önceki gün 1 gram altın kaç TL sorusunun cevabı : 277,8850 Türk Lirası idi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,36 düşüşle 279,00 liradan işlem görmüştü. Altın piyasasında, en düşük 279 bin lira, en yüksek 279 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 279 bin 400 liradan tamamladı.

23 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

23 Ekim Çarşamba günü gram altın 277,84 liradan alınırken, 277,91 liradan satılıyor.

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