1 gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 20 Kasım Cuma altın fiyatları

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası düşüşe geçen gram altın güne bu kez yükselişle başladı. Olumlu seyrin ardından fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler1 gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? sorularının yanıtlarını merak araştırıyorlar. İşte 20 Kasım 2020 Cuma altın fiyatları...

20 KASIM 2020 CUMA GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI

Alış: 454,45 TL

Satış: 454,53 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

20 KASIM 2020 CUMA ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 740,60 TL

Satış: 760,50 TL

20 KASIM 2020 CUMA ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1,868,99 dolar

Satış: 1,869,41 dolar

20 KASIM 2020 CUMA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 416,00 TL

Satış: 420,00 TL

20 KASIM 2020 CUMA CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 2 bin 964,30 TL

Satış: 3 bin 024,90 TL

20 KASIM 2020 CUMA YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1,482,30 TL

Satış: 1,519,50 TL

20 KASIM 2020 CUMA REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 2 bin 996,77 TL

Satış: 3 bin 058,85 TL

20 KASIM 2020 CUMA KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 036,39 TL

Satış: 3 bin 060,60 TL

20 KASIM 2020 CUMA 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 412,81 TL

Satış: 428,78 TL

20 KASIM 2020 CUMA 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

20 KASIM 2020 CUMA 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 255,42 TL

Satış: 296,47 TL

20 KASIM 2020 CUMA KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 281,12 TL

Satış: 7 bin 402,55 TL

20 KASIM 2020 CUMA KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 14 bin 744,27 TL

Satış:14 bin 042,13 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.