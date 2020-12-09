1 gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? 9 Aralık 2020 Pazartesi altın fiyatları...

Vatandaşların yatırım aracı olarak en çok tercih ettiği altında fiyatlardaki ani değişimler devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşe gram altın yeni haftaya yatay başladı, haftanın ikinci günü 470 TL seviyelerine yeniden yükselirken bu güne düşüşle başladı. Fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de 1 gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte 9 Aralık 2020 Çarşamba altın fiyatları...

9 ARALIK ÇARŞAMBA GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI

Alış: 467,72 TL

Satış: 467,78 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

9 ARALIK ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 758,20 TL

Satış: 766,60 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1.861,16 dolar

Satış: 1.861,54 dolar

9 ARALIK ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 425,50 TL

Satış: 427,50 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 3 bin 034,10 TL

Satış: 3 bin 054,30 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1,516,40 TL

Satış: 1,533,30 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 066,57 TL

Satış: 3 bin 087,25 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 068,79 TL

Satış: 3 bin 089,50 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 422,22 TL

Satış: 438,55 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 261,28 TL

Satış: 303,27 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 522,06 TL

Satış: 7 bin 642,33 TL

9 ARALIK ÇARŞAMBA KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 15 bin 232,18 TL

Satış:15 bin 529,37 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, DÜŞER Mİ?

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatlarındaki son duruma ilişkin olarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gram altının geçtiğimiz hafta sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı hareketinin arkasındaki asıl ana faktör dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini aşamamasından kaynaklanıyordu. Ons altın artmaya devam etse de bu 7.82 TL direnç seviyesi korunduğu takdirde, gram altının 463 TL üzerine hareketi zorlama olacaktır. 458 TL-463 TL aralığında bir bant hareketinin bu haftanın başlarında olmasını beklerken, hafta ortasından itibaren gelecek haber akışlarına göre aralık ayının sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş trend hareketi başlayabilir."

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.