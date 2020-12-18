Vatandaşlar, yatırım aracı olarak altını son zamanlarda çokça tercih ediyor. Yükseliş ve iniş dalgalanmalarının yaşandığı fiyatlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar ve vatandaşlar son durumu merak ediyorlar. Bu doğrultuda 1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu 18 Aralık 2020 Cuma ? sorularına yanıt aranıyor. Bizde haberimizde bu soruya yanıt verdik. İşte 18 Aralık 2020 Cuma altın fiyatları...

18 ARALIK 2020 CUMA ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları geçtiğimiz haftaya göre yeni haftaya yükselişle başladı. İşte 18 Aralık Cuma gününe ilişkin altın fiyatları...

18 ARALIK CUMA GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI

Alış: 467,46 TL

Satış: 467,57 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 758,00 TL

Satış: 765,50 TL

ALTIN (ONS) BUGÜN NE KADAR?

Alış: 1.886,30 dolar

Satış: 1.886,72 dolar

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

Alış: 427,50 TL

Satış: 430,50 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 030,20 TL

Satış: 3 bin 052, 70 TL

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 1.517,40 TL

Satış: 1.531,10 TL

REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 062,67 TL

Satış: 3 bin 085,65 TL

KULPLU REŞAT ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış: 3 bin 064,89 TL

Satış: 3 bin 087,90 TL

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 422,55 TL

Satış: 438,89 TL

18 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

14 AYAR ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış: 261,23 TL

Satış: 303,22 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 BUGÜN NE KADAR?

Alış: 7 bin 511,17 TL

Satış: 7 bin 636,21 TL

KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ BUGÜN NE KADAR?

Alış: 15 bin 210,12 TL

Satış:15 bin 516,93 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.