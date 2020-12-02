Vatandaşların yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki değişim sürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşe geçen gram altın haftanın üçüncü gününe de 450 TL'nin üstünde başladı. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durum hakkında bilgi sahibi olmak istediği için 1 Gram altın ne kadar? 2 Aralık 2020 Çarşamba gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşecek mi? sorularının cevaplarını araştırıyorlar. İşte detaylar...

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 455,45 TL

Satış: 455,56 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA TAM,YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 740,10 TL

Satış: 748,40 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1,810, 27 dolar

Satış: 1,810,69 dolar

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 416,50 TL

Satış: 419,50 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 2 bin 960,70 TL

Satış: 2 bin 982,80 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1,480,30 TL

Satış: 1,505,10 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA SALI REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 2 bin 993,17 TL

Satış: 3 bin 015,75 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA SALI KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 2 bin 995,39 TL

Satış: 3 bin 018,00 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 412,26 TL

Satış: 428,20 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 255,10 TL

Satış: 296,10 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 339,58 TL

Satış: 7 bin 456,99 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 14 bin 833,53 TL

Satış: 15 bin 123,04 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Stratejist Yeliz Karabulut, "Dolar/TL'nin 7.88'nin altında kalmaya devam etmesi durumunda hareketin negatif olmaya devam etmesi beklenebilir. Gram altın fiyatları için muhtemelen ons altına paralel ya da negatif seyrin bir süre daha devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum" dedi.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.