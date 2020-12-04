1 Gram altın ne kadar? 4 Aralık 2020 Cuma gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşecek mi? soruları vatandaşlar tarafından sıkça bakılanlardan birisi oldu. Vatandaşların sıklıkla arattığı bu konuyu ve bu soruların cevaplarını haberimizde derledik.

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 462,62 TL

Satış: 462,70 TL

4 ARALIK CUMA TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

4 ARALIK CUMA ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 750,90 TL

Satış: 759,50 TL

4 ARALIK CUMA ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1.842,02 dolar

Satış: 1.842,45 dolar

4 ARALIK CUMA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 422,50 TL

Satış: 425,50 TL

4 ARALIK CUMA CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 3 bin 003,60 TL

Satış: 3 bin 028,90 TL

4 ARALIK CUMA YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.501,60 TL

Satış: 1.520,50 TL

4 ARALIK CUMA SALI REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 034,27 TL

Satış: 3 bin 060,05 TL

4 ARALIK CUMA SALI KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3 bin 036,49 TL

Satış: 3 bin 062,30 TL

4 ARALIK CUMA 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 417,94 TL

Satış: 434,11 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 258,76 TL

Satış: 300,34 TL

4 ARALIK CUMA KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 350,80 TL

Satış: 7 bin 468,39 TL

4 ARALIK CUMA KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 14 bin 885,37 TL

Satış: 15 bin 175,91 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Aşı haberlerinin ardından küresel ekonomide ılımlı bir hava hakimken, yatırımcılar riskli varlıklara yöneldi. Küresel hisse piyasalarında Kasım ayı ile rekor bir dönem geçirdi. ABD'de yapılan aşı açıklaması ise altın üzerindeki baskının artmasına neden oldu. ABD'de iki üst düzey sağlık yetkilisi, ABD'nin aşılanma süresinin yıl sonuna kadar tamamlayacağını belirtti. Oversea-Chinese Banking Group Ekonomisti Howie Lee yayınladığı notta, altın fiyat tahmini için; "Altının bu sene yükselmesine neden olan parasal ve mali genişleme, rekor düşük tahvil faizleri, reel faizlerin düşmesi gibi faktörler hala değişmiş değil. ABD’de koronavirüs vakaları artıyor ve aşının ne zaman geleceğine bakılmaksızın bir mali teşvik paketine daha ihtiyaç olacak. Altın düştü fakat ölmedi." dedi.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.