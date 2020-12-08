1 Gram altın ne kadar? 8 Aralık 2020 Salı gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın düşecek mi? soruları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlardan oldu. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 469,05 TL

Satış: 469,13 TL

8 ARALIK SALI TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

8 ARALIK SALI ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 759,70 TL

Satış: 768,00 TL

8 ARALIK SALI ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1.867,38 dolar

Satış: 1.867,77 dolar

8 ARALIK SALI 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 426,50 TL

Satış: 429,00 TL

8 ARALIK SALI CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 3.038,60 TL

Satış: 3.059,80 TL

8 ARALIK SALI YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.519,30 TL

Satış: 1.535,80 TL

8 ARALIK SALI REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.071,07 TL

Satış: 3.092,75 TL

8 ARALIK SALI KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.073,29 TL

Satış: 3.095,00 TL

8 ARALIK SALI 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 423,14 TL

Satış: 439,50 TL

8 ARALIK SALI 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

8 ARALIK SALI 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 261,84 TL

Satış: 303,92 TL

8 ARALIK SALI KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7.411,98 TL

Satış: 7.530,54 TL

8 ARALIK SALI KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 15.009,27 TL

Satış: 15.302,20 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Merakla takip edilen fiyatlarda hareketlilik sürerken vatandaşlar altının yönünün ne olacağını araştırıyor ve altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Elindeki altınlarla ihtiyaçlarını gidermeyi ya da farklı yönde yatırım yapmayı düşünenler ise şu an altın bozdurmak mantıklı mı sorusunun cevabını merak ediyor. Gözler uzmanlardan gelecek yorumlara çevrildi.

Analistler, dolar endeksindeki düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin altının ons fiyatını desteklediğini söylüyor. Peki, altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşer mi? Analistler; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına dair gelişmelerin varlık fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini bildirdi. Aynı zamanda analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların ise direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.