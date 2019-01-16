1 günde 108 bin TL ceza

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol denetimleri ve çeşitli uygulamalarda 1 günde 335 araca 108 bin 450 TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri kış mevsiminde soğuk havalara rağmen denetimleri elden bırakmıyor. Polis ekiplerince yapılan bir günlük denetimlerde kusurlu görülen 335 araç ve sürücüsüne 108 bin 450 TL idari para cezası uyguladı. Denetimler kapsamında 21 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA