1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan ATV yayın akışı merak ediliyor. Güne Kahvaltı Haberleri ile başlayan ATV hemen ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciyle buluşuyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı...

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ATV yayın akışı merakla araştırılıyor. ATV güne Kahvaltı Haberleri ile başlarken hemen ardından heyecanla izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarda olacak. 16.20'de Esra Erol'da programı ATV seyircisi karşısında yerini almasının ardından 20.00'da sevilen ve merakla beklenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV'de oluyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı... 1 HAZİRAN 2021 SALI ATV YAYIN AKIŞI 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 atv Gün Ortası 14.00 Beni Bırakma 16.20 Esra Erol'da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz atvatv yayın akışı