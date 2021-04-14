1 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

1 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Haziran 2021 Salı gününde birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...



12:05

CC Mariners - Newcastle Jets

Avustralya A Ligi

My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV



15:30

Ali Koç

Basın Toplantısı

FB TV



19:00

Hırvatistan - Ermenistan

Hazırlık Maçı

S Sport 2, S Sport Plus



19:30

Sundsvall - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



21:45

Polonya - Rusya

Hazırlık Maçı

S Sport Plus, S Sport

