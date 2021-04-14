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1 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

1 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 1 Haziran 2021 Salı maç programı başlığı oynanacak olan futbol maçları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte maç programı...

1 Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyada ve ülkemizde en çok izlenen spor dalı futbolda maçlar devam ediyor. Bu kapsamda futbol heyecanı birçok ligde oynanacak olan maçlarla sürüyor. Bu kapsamda futbol maçlarını izlemek isteyen sporseverler maçların hangi saatte, hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1  Haziran 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

1 HAZİRAN 2021 SALI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Haziran 2021 Salı gününde  birçok ligde maçlar oynanacak. İşte maçların yayın saati ve kanal bilgisi...


12:05
CC Mariners - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
My FootbALL Youtube, Bein Sports 4, Bilyoner TV

15:30
Ali Koç
Basın Toplantısı
FB TV

19:00
Hırvatistan - Ermenistan
Hazırlık Maçı
S Sport 2, S Sport Plus

19:30
Sundsvall - Jönköpings
İsveç Superettan
Bilyoner TV

21:45
Polonya - Rusya
Hazırlık Maçı
S Sport Plus, S Sport
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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