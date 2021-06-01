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1 Haziran 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı | Badem Şekeri FOX TV'de

Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan FOX TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX TV akşam ise Badem Şekeri isimli komedi filmi ekranlarda oluyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı...

1 Haziran 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı | Badem Şekeri FOX TV'de

FOX TV bugün hangi dizi ve programlar var? FOX TV güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlarken hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programı izleyici karşısına geçiyor. 16.00'da Zuhal Topal'la Sofrada ekranlarda olurken Akşam komedi filmi olan Badem Şekeri FOX TV ekranlarında olacak. İşte 1 Haziran 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı...

1 HAZİRAN 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Refika ile Öze Dönüş

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Badem Şekeri

 

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