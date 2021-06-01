1 Haziran 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı | Badem Şekeri FOX TV'de
Ekranların sevilen kanalları arasında yer alan FOX TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlayan FOX TV akşam ise Badem Şekeri isimli komedi filmi ekranlarda oluyor. İşte 1 Haziran 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı...
FOX TV bugün hangi dizi ve programlar var? FOX TV güne İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ile başlarken hemen ardından Çağla ile Yeni Bir Gün programı izleyici karşısına geçiyor. 16.00'da Zuhal Topal'la Sofrada ekranlarda olurken Akşam komedi filmi olan Badem Şekeri FOX TV ekranlarında olacak. İşte 1 Haziran 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı...
1 HAZİRAN 2021 SALI FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Refika ile Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Badem Şekeri