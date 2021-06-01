1 Haziran 2021 Salı Show TV Yayın Akışı | Güldür Güldür Show Show TV'de

1 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışını haberimizde derledik. Show TV güne Alev Alev dizisinin eski bölümüyle başlarken 15.15'te Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ekranlarda oluyor. Akşam ise izleyenlerle eğlenceli dakikalar yaşatan Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile Show TV ekranlarında oluyor...

1 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Alev Alev

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show