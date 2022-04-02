1 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba maç programı...

1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Haziran 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:

Futbol

16:00

Belarus - Güney Kıbrıs

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

19:00

Polonya - Galler

UEFA Uluslar Ligi

S Sport Plus, S Sport 2

19:00

Fransa - Hollanda

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Final

TRT Spor, UEFA.tv

20:00

Faroe Adaları - Ukrayna

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV

21:45

İskoçya - Ukrayna

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport 2

21:45

İtalya - Arjantin

Finalissima

CBC Sport, S Sport, S Sport Plus

22:00

Tenerife - Las Palmas

İspanya La Liga 2 Play-Off

Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV