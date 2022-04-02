1 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
1 Haziran 2022 Pazartesi günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 1 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 1 Haziran 2022 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba maç programı...
1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
1 Haziran 2022 Çarşamba gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
Futbol
16:00
Belarus - Güney Kıbrıs
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
19:00
Polonya - Galler
UEFA Uluslar Ligi
S Sport Plus, S Sport 2
19:00
Fransa - Hollanda
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Final
TRT Spor, UEFA.tv
20:00
Faroe Adaları - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
21:45
İskoçya - Ukrayna
2022 Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport 2
21:45
İtalya - Arjantin
Finalissima
CBC Sport, S Sport, S Sport Plus
22:00
Tenerife - Las Palmas
İspanya La Liga 2 Play-Off
Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV