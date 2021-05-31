Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye kısmi ve tam kapanma tedbirlerinin sona ermesinin ardından 2 hafta süren kademeli normalleşme tedbirleri hayata geçirilmişti. Bu sürecin de sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan kabine toplantısından değişiklik kararı çıkması bekleniyor. Peki 1 Haziran hafta içi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, saatleri değişti mi 2021? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

1 HAZİRAN HAFTA İÇİ, HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2021?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı kademeli normalleşme tedbirleri genelgesine göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor.

Genelgede şu ifadeler yer alıyor:

"Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK 2021?

Sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası İçişleri Bakanlığının genelgesiyle tüm detaylar belli olacak.