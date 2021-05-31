1 Haziran spor salonları açıldı mı? Açık mı, kapalı mı? Spor salonları çalışma saatleri 2021 başlığı internette vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

1 HAZİRAN SPOR SALONLARI AÇILDI MI? AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararlar doğrultusunda spor salonlarının açık olup olmadığı şu süreçte vatandaşlar tarafından yoğun olarak internette aratılıyor. Gözler gerçekleşen Kabine toplantısında olurken 1 Haziran sonrası alınacak yeni kararlar doğrultusunda yayınlanan genelgede spor salonlarının akıbeti de belli olacak.

SPOR SALONLARI ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Bir yandan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda spor salonlarının açılıp açılmayacağı merakla beklenirken bir yandan da spor salonlarının çalışma saatlerinde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği internette sıkça aratılıyor.

Yapılan toplantı sonrası eğer spor salonları açılırsa koronavirüs önlemleri kapsamında belli bir saat aralığında vatandaşların spor salonlarına gitmelerine izin verilebilir. Diğer ihtimalde ise yani kapalı kalmaya devam etmesi durumunda kapalı kalmaya devam edecek.

HALI SAHALAR AÇILDI MI, AÇIK MI 2021? HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında 17 Mayıs - 1 Haziran arası bazı iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Bu iş yerleri arasında olan halı sahalar için ise 1 Haziran'a kadar açılmama kararı verilirken 1 Haziran'dan sonra ne zaman faaliyet gösterecekleriyle ilgili ise Bakanlık tarafından net bir açıklama gelmedi.

KADEMELİ NORMALLEŞME 1 HAZİRAN'A KADAR KAPALI OLAN YERLER NERESİ? HANGİ İŞ YERLERİ KAPALI 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından, tam kapanmanın ardından uygulanacak olan yeni kısıtlamalara ilişkin "Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.

Kademeli normalleşme döneminde birçok iş yerinin çalışma saatleri değişirken birçok iş yerinin faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma sürecinin biteceği gün olan 17 Mayıs'tan, 1 Haziran'a kadar çalışmasına ara verecek işyerleri genelgede belirtildi. Genellikle, insan yoğunluğu oluşturabilecek iş yerlerinin faaliyetine geçici olarak ara verildi.

Kademeli normalleşme genelgesinde 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar faaliyetine ara vermek zorunda olan işletmeler; gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar olarak belirlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin 3.2. maddesinde, çalışmasına ara verecek iş yerlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir."

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.