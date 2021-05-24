Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısmi ve tam kapanma süreçlerinin ardından kademeli normalleşme tedbirleri hayata geçirildi. İki hafta sürecek olan normalleşmenin sona ermesinin ardından 1 Haziran ve sonrası için yeniden şekillenecek olan normalleşme sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oluyor. Özellikle kafe ve restoran sahipleri ile işyerleri uzun süredir kapalı olan esnaflar merakla 1 Haziran tarihini bekliyor. Vatandaşlar da kısıtlamaların kalkıp kalmayacağını araştırıyorlar. Peki 1 Haziran'dan sonra hafta sonu yasak var mı? Yasaklar kalkıyor mu, bitecek mi 2021? İşte tüm detaylar...

1 HAZİRAN'DAN SONRA HAFTA SONU YASAK VAR MI?

1 Haziran sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı bilinmiyor. 1 Haziran sonrasında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan kabine toplantısının ardından açıklayacak.

Gazeteci Deniz Zeyrek, 8 Mayıs günü Sözcü Gazetesinde yayımlanan köşe yazısında kısıtlamalara ilişkin olarak," 1 Haziran'dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek. Hafta içi sokağa çıkma yasağı 22.45'e çekilecek ve pazar günü yasak olmaktan çıkacak." dedi.

1 HAZİRAN'DAN SONRA YASAKLAR KALKIYOR MU, YASAKLAR BİTECEK Mİ 2021?

1 Haziran'dan sonra yasakların tamamıyla olmasa bile bir kısmının kalkacağı öngörülüyor. Yasakların tam olarak bitmesi için toplumun yüzde 70'nin aşılanması gerektiğini ifade eden uzmanlar, aşılamanın hızlanmasıyla kısıtlamaların daha hızlı şekilde kalkacağını, normalleşmenin beklenenden daha kısa sürede gerçekleşeceğini ifade ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz günlerde TRT Haber'de kısıtlamalara ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. Aldığımız tedbirlerle vaka sayılarını 63 bin seviyelerinden 11 bin seviyelerine düşürdük. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırabilmek. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman rahat bir adım atacağız. Birinci aşılama bitti, ikinci aşılamada önemli bir noktaya geldik, devam ediyoruz."

Kaynak: Bölge Gündem, TRT Haber, Sözcü.

Haber: Tayfun Altuntaş